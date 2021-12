Inicjatorem ustawy antylichwiarskiej jest wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł. Doprowadził on do przyjęcia projektu w tej sprawie przez rząd w czerwcu 2019 r., jednak – ze względu na koniec kadencji – Sejm nie zdążył uchwalić ustawy. O powrocie do tej inicjatywy informowaliśmy jako pierwsi pod koniec lipca.