Tymczasem od dziś obowiązują nowe restrykcje, które mogą mieć wpływ na przychody firm. Zwłaszcza sektora gastronomicznego i hotelarskiego, gdzie tuż przez najgorętszym sezonem w roku zmniejszono limit obłożenia z dotychczasowych 75 proc. do 50 proc. Obecnie przedsiębiorcy mierzą się nie tylko z bezpośrednimi skutkami pandemii, ale też z inflacją, która oznacza wzrost kosztów związany z podwyżkami cen energii, zaopatrzenia i presją na płace. Grzegorz Sielewicz tłumaczy, że wysokie koszty surowców, komponentów do produkcji oraz zakłócenia w globalnych łańcuchach podażowych to czynniki, które nie tylko powodują wyższe koszty produkcji, ale także stoją na drodze do pełnego ożywienia gospodarczego.