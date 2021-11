Ministerstwo Infrastruktury wzięło pod uwagę postulaty przedsiębiorców. Według najnowszej propozycji uzgodnionej z przedstawicielami branży przepisy o podróży służbowej będą nadal obowiązywać, ale tylko w odniesieniu do przewozów krajowych. W ustawie będzie natomiast jasno powiedziane, że do kierowców wykonujących transport międzynarodowy stosuje się takie same zasady jak do pracowników delegowanych. Oznacza to, że nie będzie już diet i ryczałtów, ale w zamian za to pojawi się możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania jednej trzeciej diety przysługującej na dzień pracy w danym państwie. Natomiast w przypadku świadczeń na ZUS będzie można odliczyć całą wysokość diety z zastrzeżeniem, że podstawa oskładkowania ma pozostać na poziomie co najmniej średniej pensji w sektorze przedsiębiorstw. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obecnie wynosi ona nieco ponad 5,7 tys. zł.