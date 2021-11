Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na złożenie sprawozdania o praktykach płatniczych. Projekt przygotowany przez resort rozwoju we współpracy z UOKiK przesuwa termin z 31 stycznia na 30 kwietnia danego roku. Zakłada także m.in. wyłączenie ze sprawozdań świadczeń przedawnionych oraz tych pomiędzy spółkami w ramach jednej grupy kapitałowej.

Poprawę efektywności postępowań antyzatorowych ma zapewnić m.in. zmiana zasad odstąpienia przez prezesa UOKiK od wymierzania kary. To podmiot, który nie reguluje płatności w terminie, będzie musiał wykazać, że sam jest ofiarą zatorów.

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w ostatnich dniach trafił do wykazu prac rządu. Przygotowało go Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.