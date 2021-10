Poczta Polska, która co najmniej do 2025 r. będzie operatorem wyznaczonym, ma obowiązek świadczenia usług powszechnych. To gwarancja, że list wrzucony do skrzynki czy polecony nadany na poczcie dotrze do adresata nawet z najmniejszej i najbardziej oddalonej miejscowości. Jednocześnie oznacza to spore straty dla samej poczty, gdyż dużo bardziej rentowne jest chociażby dostarczanie przesyłek wyłącznie do dużych odbiorców w największych miastach.