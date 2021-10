Jak dowiedział się DGP, po zakończeniu prac nad prawem komunikacji elektronicznej oraz nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa rząd ma zaproponować przepisy zmierzające do ograniczenia zjawiska SIM-swappingu. Rozwiązania w randze ustawy będą konsultowane z rynkiem. Koncepcje? Przykładowo wprowadzenie zasady, iż uzyskanie duplikatu karty SIM odbywa się w salonie operatora telekomunikacyjnego (dziś jest to możliwe np. przez infolinię), chyba że klient świadomie zrezygnuje z takiej formy ochrony. Inny pomysł to ustawowy obowiązek weryfikowania dowodu osobistego klienta chcącego uzyskać nową kartę SIM. I przyznanie telekomom dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), aby ta weryfikacja była skuteczniejsza. Chodzi o to, jak tłumaczy nam osoba z rządu, by pracownicy porównywali dane i zdjęcie przedstawionego dokumentu z tymi zawartymi w systemie, po to by oszuści nie mogli posłużyć się sfałszowanym dokumentem.