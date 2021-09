Jak komentuje dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner, propozycje te odpowiadają na część postulatów branży. W tym tak ważny jak ten, że to wprowadzający stworzą system i będą nim zarządzać poprzez wybranego jednego operatora czy potwierdzenie, że przy odbiorze kaucji nie trzeba będzie mieć paragonu. Gantner zauważa jednak, że obowiązek odbioru opakowań i zwrot kaucji ma dotyczyć tylko sklepów powyżej 100 mkw. – W polskich warunkach może to oznaczać, że znacząca część nie będzie odbierać opakowań i wypłacać kaucji. Biorąc pod uwagę, że to właśnie te sklepy generują od 40 do 60 proc. obrotów w kategoriach objętych kaucją, może to spowodować znaczne utrudnienia dla konsumentów w dostępności do systemu oraz obniżyć jego efektywność – uważa.