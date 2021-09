Przypomnijmy, że na mocy art. 7 nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do 6 sierpnia 2021 r. najemcy powierzchni w centrach handlowych mogli wycofać się ze złożonych ofert przedłużenia umów za trzy ostatnie lockdowny.

Jak dodaje, najemcy dostrzegają poprawę obrotów, na co ma wpływ sprzyjająca branży pogoda. – Podkreślamy jednak, że odwiedzalność centrów wciąż nie wróciła do poziomów z 2019 r. – mówi Morbiato. – ZPPHiU i jego członkowie koncentrują się teraz przede wszystkim na odrabianiu strat sprzedażowych. Mamy nadzieję, że nasi partnerzy biznesowi dołożą starań, by centra handlowe odzyskały wcześniejszą atrakcyjność dla klientów – akcentuje dyrektor generalna ZPPHiU.