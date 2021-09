Co jednak istotne, obecny stan prawny się zmieni, już niebawem wejdzie bowiem w życie ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach nowelizująca ustawę o czystości i porządku w gminie (w dniu, w którym zamukaliśmy numer, czekała na publikację w Dzienniku Ustaw), która m.in. zmienia metody liczenia opłat. I choć stawka maksymalna opłaty pozostaje na dotychczasowym poziomie (10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem), to zmianie ulegnie sposób liczenia opłat za ww. obiekty. Zgodnie z nowelą będzie ona ponoszona za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Oznacza to tym samym, że od stycznia 2022 r. spółka czytelnika zapewne będzie musiała uiszczać opłatę od każdego domku, czyli stanie się ona wielokrotnością opłaty dotychczasowej Tak więc przy 10 domkach opłata może przekroczyć 2 tys. zł w skali roku (biorąc pod uwagę rosnący dochód rozporządzalny), i to bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.