Autorzy dokumentu przekonują, że obecny wymóg wysłania konsumentowi wezwania do zapłaty listem poleconym lub dostarczenia do rąk własnych nie przystaje do współczesności. Inna z propozycji raportu to „ponowne rozważenie, przy udziale wszystkich stron społecznych, systemu ograniczającego egzekucję z wynagrodzenia pracownika”.