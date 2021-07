Wspomniane wyżej problemy stosowania art. 15ze ustawy covidowej – nadmierne przedłużenie umów najmu – musiały dać asumpt do podjęcia próby korekty przez nowelizację tej ustawy (Dz.U. z 2021 r. nr 1192). Uchwalona zmiana przewiduje uchylenie art. 15ze w całości i zastąpienie go rozwiązaniem z nowego art. 15ze1. Nowy przepis, który ma obowiązywać w odniesieniu do ewentualnych przyszłych lockdownów, przewiduje obniżenie czynszów do wysokości 20 proc. za okres trwania zakazu oraz do 50 proc. za okres trzech miesięcy po jego zniesieniu. Takie ograniczenie wysokości czynszów nie jest jednak ostateczne, gdyż strona niezadowolona może domagać się uregulowania tej materii przez sąd , który uwzględni szczególne okoliczności danego przypadku.