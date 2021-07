Wynika to z wejścia w życie nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 285), na mocy której całość zadań w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych powierzono jednemu wyspecjalizowanemu organowi urzędowej kontroli żywności, tj. IJHARS. Nastąpiło to 1 lipca 2020 r., co zrodziło konieczność opracowania nowego rozporządzenia. Zgodnie bowiem z nowelizacją dotychczasowe przepisy wykonawcze w tym względzie zachowują moc do czasu przyjęcia nowych, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.