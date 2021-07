Wątpliwe przepisy w nowym wydaniu zmieniły się bowiem na tyle nieznacznie, że wykładnia unijnego sądu stale może być do nich stosowana. A chodzi o art. 14 pkt 1 lit. a oraz art. 14 pkt 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (t.j. Dz.Urz. WE z 1997 r. L 28, s. 1), które zastąpiono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. WE z 2004 r. L 166, s. 1; ost.zm. Dz.Urz. UE z 2009 r. L 284, s. 43).