‒ Do 13 e-formularzy w serwisie e-budownictwo dołącza ten najważniejszy – wniosek o pozwolenie na budowę oraz kolejnych dziewięć. To milowy krok do popularyzacji tego narzędzia w branży i w efekcie elektronizacji procedur budowlanych – wyjaśnia, cytowana w komunikacie resortu, p.o. głównego inspektora nadzoru budowlanego Dorota Cabańska.