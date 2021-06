Sprawa dotyczyła włoskiego wykonawcy, który sam nie spełniał warunków udziału w przetargu, dlatego podparł się doświadczeniem podmiotu trzeciego (we Włoszech: przedsiębiorstwa pomocniczego). Okazało się, że firma ta zataiła, także przed wykonawcą, że ciąży na niej wyrok za łamanie praw pracowniczych. Zamawiający uznał, że jest to powód do wykluczenia z przetargu. Włoski sąd, do którego odwołała się firma, nabrał wątpliwości i skierował pytanie prejudycjalne do TSUE