Intencją art. 7 jest rozwiązanie problemu związanego z interpretacją art. 15 ze. Galerie, o czym mówił wcześniej w komentarzu dla DGP Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych, stoją na stanowisku, że najemcy, którzy skorzystali z abolicji czynszowej, byli zobowiązani po każdym lockdownie do przedłużenia umowy najmu o 6 miesięcy plus okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności. Natomiast najemcy są zdania, że umowy powinny być przedłużane o okres lockdownu plus jednorazowo o 6 miesięcy. Ze stanowiskiem najemców zgadza się prof. Romanowski, który mówił wcześniej DGP, że interpretacja galerii mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której lockdown trwający 3–4 dni spowodowałby przedłużenie umowy o kolejne pół roku plus te 3–4 dni. W efekcie mogłoby dojść do przedłużania umów na czas przekraczający ich właściwy okres, który zwykle określa się na 5 lat.