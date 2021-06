Tak czy inaczej, wobec wątpliwości co do ważności certyfikatu (fiskus nie miał pewności, że certyfikat był ważny), a tym samym tego, czy zaskarżone postanowienie dyrektora skarbówki zostało odpowiednio podpisane, NSA przekazał sprawę wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu do ponownego rozpoznania. W jego toku należy ustalić przede wszystkim to, czy w chwili wydania postanowienia certyfikat był ważny. A w jaki sposób WSA to uczyni, to już jego sprawa.