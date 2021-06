Wydaje się zatem, że stanowisko ubezpieczyciela pojazdu gminy nie jest zasadne. To, że kierowca pojazdu firmowego w pewnym, niewielkim zakresie przyczynił się do wypadku, nie oznacza, że eliminuje to jego możliwość żądania odszkodowania od ubezpieczyciela głównego sprawcy wypadku. Firma powinna więc rozważyć wystąpienie z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi samorządowego auta i domagać się odszkodowania pomniejszonego ewentualnie o niewielki stopień przyczynienia się do wypadku przez jej pracownika.