‒ Przede wszystkim jest to jeden z elementów zmodyfikowanego podejścia do realizacji zamówień. Jednym z wyzwań dla zamawiających jest wykorzystanie pamięci instytucjonalnej – czyli posiadanie odpowiedniego know-how w oparciu o wcześniejsze doświadczenia zamówieniowe. Ogłoszenie o realizacji umowy spełnia więc funkcję przechowywania wiedzy dotyczącej zrealizowanych zamówień. Zamawiający otrzymuje narzędzie, dzięki któremu może monitorować nie tylko realizację danej umowy, ale ma możliwość sięgnięcia w późniejszym czasie do doświadczeń – zauważa Michał Trybusz, rzecznik prasowy UZP. Dzięki zgromadzonej w ten sposób wiedzy zamawiający może w przyszłości lepiej przygotowywać kolejne przetargi i wyłapać błędy, których być może uda się uniknąć. Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia jest więc klamrą spinającą całą inwestycję – od jej zaplanowania aż do walidacji.