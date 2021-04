A jak należy sformułować treść zapytania o karalność, aby była dostosowana do nowego p.z.p.? W przypadku gdy zapytanie do KRK dotyczy środka karnego w postaci zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (popularnie „KRK podmiotu zbiorowego”), we wniosku trzeba wskazać art. 108 ust. 1 pkt 4 nowego p.z.p., aczkolwiek informacje zawarte na stronach internetowych niektórych sądów (np. Sądu Okręgowego w Częstochowie) wskazują, że we wnioskach o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym nie ma obowiązku podawania podstawy prawnej (można pozostawić niewypełnione pkt 4 i 5 zapytania).