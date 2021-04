Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg na system informatyczny do obsługi klienta. Jedna z firm w odwołaniu wniesionym do Krajowej Izby Odwoławczej zażądała doprecyzowania informacji , przekonując, że bez nich nie jest w stanie należycie przygotować oferty. Zamawiający tłumaczył na rozprawie, że ze względów bezpieczeństwa nie może udostępnić części tych danych, np. dokumentacji interfejsów systemów wewnętrznych. Chodzi o informacje newralgiczne, które zostaną udostępnione wykonawcy po zawarciu umowy zawierającej postanowienia gwarantujące zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawcy mający doświadczenie we wdrożeniach podobnych systemów powinni być w stanie oszacować i wycenić niezbędny zakres prac nawet na podstawie ograniczonego zestawu danych.