Taka ocena wynika z przepisów ustawy o własności lokali (dalej: u.w.l.). Jej art. 3 ust. 1–2 natomiast stanowi, że nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, przy czym w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Co do zasady więc nieruchomość wspólna (np. korytarz w budynku wspólnoty) stanowi stosunek prawny o typie współwłasności. Kwestią odrębną jest to, że celem wspólnoty mieszkaniowej jest wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną. Co jednak istotne, owo wykonywanie zarządu nie może jednak dotyczyć praw do lokali poszczególnych właścicieli. W uproszczeniu chodzi o to, że uchwały wspólnoty nie mogą dotyczyć wspomnianych indywidualnych praw właścicielskich.