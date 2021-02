– Mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, która niestety potwierdza, że od 2015 r. legislacja w Polsce nie stoi na najwyższym poziomie. Niewielka jest szansa na to, że Sejm zdąży uchwalić ustawę w momencie, gdy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw dopiero w czwartek trafi do pierwszego czytania. Tym bardziej że mamy do czynienia ze zmianą kodeksu, która powinna być przeprowadzona w bardziej skomplikowanym i wydłużonym trybie, choć w ostatnich latach niestety często był on pomijany – komentuje prof. Michał Romanowski, adwokat i partner w kancelarii Romanowski i Wspólnicy, profesor w katedrze prawa handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

– Paradoksalnie, gdyby Sejm faktycznie uchwalił nowelizację k.p.c., nawet po terminie, nie mielibyśmy do czynienia z luką w przepisach, bo stosowalibyśmy przepisy zawarte w nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw. Później zastosowalibyśmy zasadę, że ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą, i w ten sposób rozwiązalibyśmy problem istnienia tych samych przepisów w dwóch aktach prawnych. Generalnie ta sytuacja jest przykładem, jak nie należy działać w obszarze legislacyjnym. Uchwalanie dwóch ustaw w ciągu kilku miesięcy, w których zawarte są te same zmiany, jest zupełnie nieracjonalne – tłumaczy.

Tymczasem z ciągłego odsuwania w czasie wejścia w życie nowego prawa niezadowolony jest rzecznik MSP. – Ustawa o prostej spółce akcyjnej była długo oczekiwana przez środowisko przedsiębiorców, zwłaszcza założycieli start-upów, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes, ale szukają kapitału, by go zrealizować. Przesuwanie wejścia nowych przepisów w życie powoduje, że takie inicjatywy nie mogą zostać szybko zrealizowane. W reakcji na informację o kolejnym przełożeniu wprowadzenia tych regulacji wysłałem pismo do MS. Wskazałem w nim, że nie jest to dobre dla środowiska przedsiębiorców i liczę na to, że będzie to już ostatnie przesunięcie, a ustawa wejdzie w życie w lipcu tego roku – mówi nam Adam Abramowicz, rzecznik MSP.