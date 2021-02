Przypomnijmy: w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym to przedsiębiorca decyduje, kiedy otworzyć postępowanie. Aby to uczynić, powinien on zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym oraz opublikować obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W innych rodzajach postępowań potrzebna jest aktywność sądu. Sęk w tym, że w czasie trwania stanu epidemii dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest utrudniony, a rozpatrywane sprawy ciągną się miesiącami. A – jak przekonywało Ministerstwo Sprawiedliwości tuż po przygotowaniu projektu zmian – w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych każdy tydzień jest cenny. I raptem dwa‒trzy tygodnie poślizgu mogą spowodować, że zamiast o uzdrowieniu firmy będzie trzeba mówić już o warunkach jej upadłości.