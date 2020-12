Przedsiębiorca złożył skargę do sądu, podnosząc naruszenie prawa procesowego, tj. art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) w zw. z art. 189f k.p.a. poprzez pominięcie przy orzekaniu kary pieniężnej okoliczności, że strona, mimo iż nie dokonała wpisu do rejestru, gromadziła odpady i obracała nimi zgodnie z przepisami ustawy. Istotną kwestią było także to, że strona wielokrotnie zwracała się do organów administracji publicznej o udzielenie wyczerpującej informacji o czynnościach dotyczących gospodarki odpadami, które powinna podjąć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Żaden z tych organów ani nie udzielił mu wyczerpujących informacji, ani nie wskazał podmiotu, do którego powinna się udać, aby informacje te uzyskać. Ponadto naruszenie obowiązku przez stronę polegało jedynie na formalnym niezastosowaniu się do dyspozycji normy prawnej, niewywołującym jakichkolwiek skutków materialnych. Po stwierdzeniu niewykonania obowiązku zgłoszenia strona dobrowolnie podjęła stosowne działania.