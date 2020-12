Z kolei w art. 2 pkt 54 i 56 ww. aktu zdefiniowano podane w zapytaniu pojęcia, czyli dopuszczalną masę całkowitą oraz dopuszczalną ładowność. I tak dopuszczalna masa całkowita to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze. Natomiast dopuszczalna ładowność to największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu.