Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i w tym roku jeszcze nie korzystałeś z wakacji składkowych, to musisz złożyć wniosek najpóźniej do 30 listopada 2025. Potem ta szansa przepadnie, a jak pokazują dane, wielu przedsiębiorców wciąż o niej zapomina, a przepisy nie przewidują przedłużenia terminu.

Dla kogo są wakacje składkowe 2025?

Wakacje składkowe to rozwiązanie skierowane do jednoosobowych działalności gospodarczych, które opłacają składki na ubezpieczenie społeczne wyłącznie za siebie. Nie obejmuje ono pracowników ani osób współpracujących.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

nie zatrudniają pracowników,

prowadzą działalność od co najmniej 12 miesięcy,

nie korzystali wcześniej z pomocy publicznej, która przekracza limit de minimis np. dużych dotacji.

Wakacje obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie zwalniają jednak z opłacenia składki zdrowotnej.

Wniosek tylko do końca listopada 2025

Aby uzyskać zwolnienie jeszcze w 2025 roku, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do 30 listopada. Jeśli zrobi to dopiero w grudniu, zwolnienie będzie obowiązywało dopiero od stycznia 2026. Ze zwolnienia z opłacania składek można skorzystać tylko za jeden miesiąc w roku.

Ustawa przewiduje, że przedsiębiorca wybiera miesiąc, za który chce być zwolniony ze składek. To oznacza, że sam decyduje, kiedy ulga będzie dla niego najkorzystniejsza.

Wniosek można złożyć przez PUE ZUS, w zakładce Wakacje składkowe, albo w formie papierowej w placówce ZUS.

Kiedy najlepiej skorzystać z wakacji składkowych?

Eksperci doradzają, aby przemyśleć termin złożenia wniosku. Jeśli ktoś planuje zawieszenie lub zamknięcie działalności w drugiej połowie roku, lepiej zawnioskować wcześniej, aby wykorzystać ulgę, zanim firma zakończy działalność.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy na początku roku korzystali ze składek preferencyjnych, mogą rozważyć wakacje składkowe w późniejszym okresie, gdy ich składki są już pełne i realnie wyższe.

Jak wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy z fillup.pl, najczęściej opłaca się złożyć wniosek w miesiącu, gdy przedsiębiorca ma większe wydatki lub słabszy przychód, wtedy odczuwalnie zyskuje na zwolnieniu.

Mniej firm składa wnioski w 2025 niż rok wcześniej

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że do 4 listopada 2025 wnioski o przyznanie wakacji składkowych złożyło 986 tys. przedsiębiorców. To znacznie mniej niż w poprzednim roku, kiedy takich wniosków było ponad 1,3 mln.

Najwięcej zgłoszeń napływa w ostatnich tygodniach listopada – tradycyjnie przedsiębiorcy odkładają formalności na ostatnią chwilę.

Eksperci przyznają, że w 2024 roku projekt był nowy i szeroko nagłaśniany przez rząd, dlatego zainteresowanie było większe. W tym roku świadomość o uldze jest mniejsza, choć zasady się nie zmieniły.

Ile można zyskać?

Z danych resortu finansów wynika, że średnia wartość zwolnienia wynosi ok. 1200–1500 zł, w zależności od wysokości składek, jakie przedsiębiorca normalnie płaci. Choć nie jest to ogromna kwota, to dla małych firm może być realną ulgą, zwłaszcza w miesiącach o niższych przychodach. Zwolnienie stanowi formę pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorcy muszą monitorować limit takiej pomocy - szczególnie, jeśli wcześniej korzystali z dotacji lub ulg podatkowych.

O czym pamiętać składając wniosek

Przedsiębiorca wybiera miesiąc, w którym nie będzie płacić składek ZUS, i musi złożyć wniosek najpóźniej w miesiącu poprzedzającym ten, w którym chce mieć zwolnienie. Wniosek można wypełnić w kilka minut w systemie PUE ZUS, a jego akceptacja odbywa się automatycznie, bez konieczności wizyty w urzędzie.