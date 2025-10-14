Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, który dotyczy utworzenia powszechnie dostępnego portalu „Dom” z cenami transakcyjnymi domów i mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Przy tej okazji Związek Banków Polskich powrócił z postulatem wdrożenia Elektronicznej Karty Nieruchomości.

- To rozwiązanie postulowane przez ZBP od dłuższego czasu w odpowiedzi na nieefektywny system gromadzenia i udostępniania danych z rynku nieruchomości, w tym rynku mieszkaniowego. Nasz pomysł opiera się na wyeliminowaniu pośrednika – tłumaczył dyrektor Jerzy Ptaszyński ze ZBP na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury, która rozpatrywała projekt.