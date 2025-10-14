Trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, który dotyczy utworzenia powszechnie dostępnego portalu „Dom” z cenami transakcyjnymi domów i mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Przy tej okazji Związek Banków Polskich powrócił z postulatem wdrożenia Elektronicznej Karty Nieruchomości.
- To rozwiązanie postulowane przez ZBP od dłuższego czasu w odpowiedzi na nieefektywny system gromadzenia i udostępniania danych z rynku nieruchomości, w tym rynku mieszkaniowego. Nasz pomysł opiera się na wyeliminowaniu pośrednika – tłumaczył dyrektor Jerzy Ptaszyński ze ZBP na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury, która rozpatrywała projekt.
Zgodnie z tym pomysłem EKN uzupełniałby notariusz, sporządzając akt notarialny. Bankowcy chcieliby oszczędzić dodatkowej pracy rejentom poprzez automatyczne zaciąganie danych do karty z systemu elektronicznych ksiąg wieczystych.
Dane z rynku nieruchomości byłyby pewniejsze
- To uprościłoby, przyspieszyło, a przede wszystkim zdecydowanie poprawiło jakość danych z rynku nieruchomości, co jest kluczowe dla wszystkich uczestników, od osób fizycznych po banki – dodał dyr. Ptaszyński.
- Podzielam te wnioski i mogę zadeklarować, że we współpracy z ministrem sprawiedliwości przystąpimy do pracy. Na tym etapie procedowania projektu ustawy nie ma już możliwości wprowadzenia do niej takich poprawek, zwłaszcza że wykraczają one poza zakres projektu – odpowiedział Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii.
Łatwiej byłoby porównać mieszkania
Dodatkowym efektem z wprowadzenia EKN byłaby standaryzacja zakresu podawania informacji o nieruchomościach, które są przedmiotem transakcji. Dzisiaj Rejestry Cen Nieruchomości zawierają często nieaktualne dane, a brak ujednolicenia zakresu zbieranych informacji utrudnia ich porównywanie. Problemem są też błędy, do których dochodzi przy ręcznym przepisywaniu danych. Dlatego od lat bankowcy i analitycy postulują wprowadzenie EKN.
Etap legislacyjny:
Projekt skierowany do II czytania w Sejmie
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję