Zamierzam złożyć wniosek o wakacje składkowe. Zgłaszam do ubezpieczeń społecznych osiem zatrudnionych osób, a także siebie i współpracownika – moją żonę. Poza tym jedna pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy zostanę zwolniony ze składek? Jaki jest termin na złożenie wniosku o zwolnienie?

Od 1 listopada 2024 r. można składać wnioski o wakacje składkowe, a więc zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Przedsiębiorca może również zostać zwolniony ze składki na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli dobrowolnie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu złożenia wniosku o wakacje składkowe oraz w miesiącu go poprzedzającym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) na wniosek płatnika składek prowadzącego działalność gospodarczą zwalnia się go z opłacenia należnych składek z tego tytułu na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, za wskazany we wniosku miesiąc kalendarzowy. Jednym z warunków do uzyskania zwolnienia jest to, aby w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego) lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych.

ZUS na swojej stronie internetowej doprecyzowuje, jak należy ustalać, czy nie został przekroczony limit osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Do limitu 10 ubezpieczonych wlicza się m.in.:

wnioskodawcę płatnika jako osobę ubezpieczoną;

pracowników;

zleceniobiorców (z wyłączeniem uczniów i studentów do 26. roku życia);

osoby, które współpracują z płatnikiem przy prowadzeniu działalności.

ZUS wyjaśnia, że do limitu nie wlicza się osób, które nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, czyli m.in. tych, które:

pobierają zasiłek macierzyński;

przebywają cały miesiąc na urlopie wychowawczym lub na urlopie bezpłatnym.

Zgodnie z art. 18d ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem z opłacenia składek stanowi najniższa obowiązująca danego ubezpieczonego podstawa wymiaru składek (dla płatników korzystających z preferencyjnych składek oraz standardowej podstawy) lub, w przypadku korzystania z małego ZUS plus, podstawa wymiaru składek ustalona zgodnie z art. 18c ust. 1 i 2 ustawy systemowej.

Płatnik składa wniosek w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. Zatem wniosek złożony w listopadzie 2024 r. pozwalał będzie na zwolnienie ze składek za grudzień 2024 r.

Wniosek w tej sprawie składa się jedynie elektronicznie. Płatnik składa oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące przychodu oraz niewykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy. Nie składa jednak oświadczenia dotyczącego zgłaszania do ubezpieczenia, ponieważ dane te ZUS już posiada.

W opisywanej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z wakacji składkowych, ponieważ zgłasza do ubezpieczeń społecznych 10 osób. Pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim nie wlicza się do tego limitu. Trzeba jednak zaznaczyć, że sytuacja się zmieni, gdy pracownica wróci z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jeśli będzie z niego korzystać. Skoro pracownica przebywa na tym urlopie w listopadzie 2024 r., to można się spodziewać, że wróci do pracy w 2025 r. Przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie ze składek raz w roku, a zatem warto, aby złożył wniosek o zwolnienie ze składek w 2025 r. przed jej powrotem.

Przepisy nie przewidują terminu na złożenie wniosku o zwolnienie, ponieważ zwolnienie może dotyczyć tylko jednego miesiąca w danym roku. Złożenie wniosku w listopadzie 2024 r. pozwoli na zwolnienie ze składek za grudzień 2024 r. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w grudniu 2024 r., zwolnienie będzie dotyczyło już stycznia 2025 r. A to będzie oznaczało wyczerpanie możliwości skorzystania z wakacji składkowych na dalsze miesiące 2025 r. ©℗