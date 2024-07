Dwa słowa do głównych księgowych

Poza księgowymi i biurami rachunkowymi działającymi jako przedsiębiorcy i obsługujących klientów warto wskazać, że wewnętrzni księgowi (główni księgowi oraz działy księgowe) w spółkach również powinni mieć na względzie regulację ustawy.

Jak już powiedzieliśmy, jednym z obszarów naruszeń objętych ochroną przez ustawę o ochronie sygnalistów są naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego UE, w tym opodatkowania osób prawnych (art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy).

Motyw 18 do dyrektywy 2019/1937, której implementacją jest polska ustawa, pomaga w interpretacji tego przepisu, ponieważ wskazuje, że: „Naruszenia przepisów dotyczących podatku od osób prawnych i praktyki mające na celu uzyskanie korzyści podatkowej i uchylenia się od zobowiązań prawnych, a tym samym sprzeczne z przedmiotem lub celem właściwych przepisów dotyczących podatku od osób prawnych, wywierają negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Takie naruszenia i praktyki mogą prowadzić do nieuczciwej konkurencji podatkowej i szeroko zakrojonego uchylania się od opodatkowania oraz zakłócać równość szans przedsiębiorstw i prowadzić do uszczuplenia dochodów podatkowych państw członkowskich i całości budżetu unijnego. [...] Jednakże niniejsza dyrektywa nie harmonizuje przepisów prawa materialnego ani przepisów wykonawczych z zakresu podatków ani nie zmierza do poprawy egzekwowania krajowych przepisów dotyczących podatku od osób prawnych, bez uszczerbku dla możliwości państw członkowskich wykorzystywania do tego celu informacji będących przedmiotem zgłoszenia”.

Warto zatem pamiętać, że ochrona sygnalistów w organizacji nie będzie zatem tylko domeną działu HR czy działu prawnego, lecz także wewnętrzne działy księgowe w spółkach powinny być co najmniej przeszkolone pod kątem ujawniania naruszeń, jakie mogłyby dotyczyć uchybień przepisom ustawy o CIT.

Niektóre z tych uchybień to przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego, przykładowo:

• art. 56c – naruszenie przepisów dotyczących składania oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,

• art. 56d – podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w wybranych oświadczeniach związanych z podatkami dochodowymi,

• art. 56e – niezłożenie wymaganego oświadczenia przez udziałowca lub akcjonariusza podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek, złożenie go po terminie lub podanie w nim nieprawdy.

W interesie spółki powinno zatem być, aby pracownicy działu księgowego odpowiednio identyfikowali potencjalne naruszenia, ponieważ może to zapobiec odpowiedzialności osób zarządzających spółką oraz głównych księgowych.