Kwestia, czy wydatek na subskrypcję zostanie ujęty w kosztach działalności jednostki jednorazowo, czy poprzez miesięczne odpisy, zależy od rozwiązań przyjętych w zasadach (polityce) rachunkowości . Jeśli wynika z nich, że jednostka rozlicza wszystkie koszty dotyczące więcej niż jednego miesiąca w czasie, nie stosując w tym zakresie uproszczeń, to powinna postępować stosownie do tego zapisu. Często jednak w odniesieniu do kosztów dotyczących przyszłych okresów, w tym np. kosztów prenumeraty, stosuje się uproszczenie polegające na jednorazowym obciążeniu wyniku finansowego wydatkami nieistotnymi. Wartości istotne natomiast rozlicza się w czasie na ogólnych zasadach. W takich sytuacjach jednostka sama określa poziom istotności. Generalnie zdarzenie jest nieistotne, gdy nie zniekształca rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.