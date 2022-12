Pan Krzysztof 1 listopada 2022 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług informatycznych. Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym, a PIT rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Opłaca on VAT i zaliczki na PIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Siedziba działalności gospodarczej przedsiębiorcy znajduje się w Polsce i poza naszym krajem nie ma on stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca świadczy usługi przede wszystkim na rzecz firm (podatników VAT czynnych) i w takich przypadkach są one dokumentowane fakturami. W niewielkim zakresie usługi są świadczone także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy czym nie są to usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych. W listopadzie 2022 r. łączna wartość usług dla osób fizycznych wyniosła 2460 zł brutto. Zapłata za nie jest dokonywana przez klientów wyłącznie przelewem po wykonaniu usługi. W tym przypadku świadczone usługi nie są dokumentowane fakturą, a także nie są ewidencjonowane na kasie fiskalnej, gdyż przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania kasy fiskalnej. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT oraz PIT od tych usług wykonanych w listopadzie 2022 r. na rzecz klientów indywidualnych? Na podstawie jakiego dokumentu należy tę sprzedaż wykazać w JPK_V7M oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów? ©℗