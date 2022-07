Prawodawca w trakcie tego roku zaserwował podatnikom istotne modyfikacje ustaw o podatkach osób fizycznych (zarówno PIT, jak i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), wprowadzając ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265; dalej: Polski Ład 2.0) część zmian ze skutkiem od początku 2022 r. Co istotne, większość przedsiębiorców uwzględni nowe regulacje już w lipcu, wyznaczając zaliczki na PIT lub ryczałt za czerwiec bądź drugi kwartał 2022 r. Zaznaczyć trzeba, że wprowadzając taką zasadę - mającą, co należy podkreślić, zastosowanie już przy obliczaniu w lipcu kwoty do odprowadzenia za czerwiec/drugi kwartał - prawodawca nie nadał całości regulacji przejściowych charakteru przepisów względnie obowiązujących. Co prawda jest w nich mowa o możliwości (a nie obowiązku) odliczenia kwot zapłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne przez podatników stosujących opodatkowanie podatkiem liniowym, ale jednocześnie ustawodawca w sposób bezwzględny nakazuje stosować nowe zasady przy wyliczaniu zaliczek za okresy sprzed lipca. Dla podatników stosujących opodatkowanie według skali podatkowej oznacza to, że obliczając w lipcu zaliczki za czerwiec lub drugi kwartał 2022 r., nie tylko muszą uwzględniać stawkę 12 proc. w miejsce 17 proc. (co akurat jest na korzyść podatników), lecz także bezwzględnie nie mogą już rozliczyć ulgi dla klasy średniej.