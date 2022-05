Pracodawcy będą mieć obowiązek przekazywania Polskiemu Funduszowi Rozwoju informacji o liczbie pracowników i uczestników PPE zatrudnionych u danego pracodawcy na 1 stycznia i na 1 lipca w danym roku kalendarzowym. Oświadczenie to jest przekazywane w postaci elektronicznej albo papierowej do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym.