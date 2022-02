Podatnicy składają więc do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o interpretacje indywidualne i proszą o wyjaśnienie, jaka stawka jest właściwa. Zdaniem ekspertów, przedsiębiorcy działając w ten sposób, postępują jak najbardziej prawidłowo, co więcej, wnioskodawca nie musi, a wręcz nie może podać we wniosku PKWiU. - Skoro prawodawca powołuje PKWiU i warunkuje zastosowanie stawki odpowiednią klasyfikacją, to organ powinien wskazać, czy wykładnia przepisu podatkowego dokonana przez wnioskodawcę, a nawiązująca (w ślad za prawodawcą) do PKWiU jest prawidłowa - mówił w artykule „Wybierającym ryczałt fiskus nie pomoże w określeniu stawki” - DGP nr 1/2022, Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię.