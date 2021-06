Prowadzi to do wniosku, że w przypadku zaliczek transakcjami objętymi obowiązkiem stosowania split paymentu mogą być wyłącznie transakcje udokumentowane fakturami zaliczkowymi i końcowymi – w zakresie w jakim kwota brutto na tych fakturach przekracza 15 tys. zł. A contrario – jeżeli transakcja (choćby o wartości przekraczającej 15 tys. zł) jest udokumentowana fakturami zaliczkową i końcową wystawionymi w obu przypadkach na kwotę brutto nieprzekraczającą 15 tys. zł, wówczas – w mojej ocenie – nie jest to transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.