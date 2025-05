Kandydat KO Rafał Trzaskowski wziął w środę udział w spotkaniu wyborczym w Kaliszu, gdzie odpowiadał także na pytania mieszkańców. Jeszcze przed wiecem zaznaczył, że zdecydował się na takie rozwiązanie, ponieważ chciał pokazać "otwartość na rozmowy" a także gotowość do tego, "by do każdego wyciągnąć otwartą dłoń, a nie zaciśniętą pięść". W tym samym czasie w Końskich odbywała się debata Republiki, w której wziął udział popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Rafał Trzaskowski tłumaczy, dlaczego nie pojechał do Końskich

Już podczas wiecu w Kaliszu Trzaskowski tłumaczył, dlaczego nie pojechał do Końskich. "Inni chełpią się ustawkami, a my nie będziemy robili ustawek" - powiedział kandydat KO. Zaapelował także do wyborców, aby "wybierali mądrze, bo reklamacji nie będzie". "Dobrze wiecie po co mój konkurent chce zostać prezydentem. Dzisiaj obserwowaliście to, jak Jacek Kurski ogłosił, że wraca do telewizji, widzieliśmy, jak (Przemysław) Czarnek już ogłaszał, że wraca, żeby zostać ministrem edukacji. Te wybory są właśnie o tym" - mówił Trzaskowski.

Trzy pierwsze decyzje kandydata KO, jeśli zostanie prezydentem

Podczas serii zadawanych pytań kandydat KO został poproszony przez jednego z mieszkańców o wymienienie "trzech decyzji, które podejmie, gdy zostanie już prezydentem". "Pierwsza decyzja, która dla mnie jest niesłychanie ważna, to jest kwestia kwoty wolnej od podatku - 60 tys. zł." - powiedział Trzaskowski. "Takie było zobowiązanie KO (przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku - PAP) i będę rozmawiał z rządem, żeby to się stało natychmiast. A jak nie, to jeszcze w sierpniu złożę swoją własną propozycję, dlatego że po prostu to trzeba załatwić" - dodał Trzaskowski. jak odkreślając, że na "tego typu rozwiązaniu skorzystają wszystkie Polki i Polacy".

Kolejną kwestią, którą Trzaskowski miałby zająć się tuż po wygranych wyborach dotyczy mieszkalnictwa. "Bardzo mi zależy na takim wielkim programie wsparcia samorządów, jeżeli chodzi o budowę mieszkań komunalnych i na tani wynajem" - zaznaczył kandydat KO.

Jako trzecią sprawę, nad którą zamierza się pochylić na początku prezydentury, Trzaskowski wskazał sądownictwo. "Mamy jednych sędziów, drugich sędziów. Nie wiadomo, czy wszystkie orzeczenia są wydawane zgodnie z konstytucją i zgodnie z prawem" - podkreślił. Jak wyjaśnił, dlatego też pakiet ustaw dot. naprawy sądownictwa po rządach Zjednoczonej Prawicy "musi być uchwalony jak najszybciej".

Trzaskowski był też pytany czy podpisze ustawę liberalizującą prawo aborcyjne. W odpowiedzi zaznaczył, że "zrobi wszystko, żeby taką ustawę przeprowadzić przez Sejm". "Jeżeli nie będzie tej ustawy w Sejmie, to ja sam zgłoszę taką propozycję" - dodał. Kandydat KO podkreślił, że będzie namawiał "koleżanki i kolegów, którzy dzisiaj współtworzą rząd, by wsparli to rozwiązanie".

Odpowiedział również na pytanie o ustawę o związkach partnerskich. Trzaskowski przypomniał, że jest to część jego programu i będzie zabiegał o to, by zrealizować ten postulat jak najszybciej. Jak ocenił, wokół tej sprawy budowane jest "szerokie poparcie społeczne", a większość Polek i Polaków "tego po prostu chce".

"Wszyscy powinni mieć te same prawa. Dla mnie to jest nienormalne, że ludzie, którzy ze sobą mieszkają, kochają się od lat ze sobą są, nie mogą się odwiedzić w szpitalu, to trzeba zmienić" - powiedział Trzaskowski. Podkreślił, że sprawa związków partnerskich dotyczy w większości przypadków par heteroseksualnych.

Kandydat KO określił się także jako przeciwnik handlowej umowy Unii Europejskiej z Mercosurem. Jak dodał, prezydent powinien być "ambasadorem polskich rolników" i będzie o to walczył, by zmontować koalicję (w Parlamencie Europejskim - PAP), która tę umowę zablokuje".

Wybory prezydenckie 2025 - kiedy druga tura?

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.