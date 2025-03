Program szkoleń wojskowych dla obywateli oznacza olbrzymie koszty zarówno dla budżetu państwa, jak i przedsiębiorców. To jest olbrzymia operacja, która będzie kosztować prawdopodobnie miliardy za każdy miesiąc, dlatego trzeba to odpowiednio zaplanować"- stwierdza wiceprezes Business Centre Club Witold Michałek. Zauważa, że program musi wejść z odpowiednim wyprzedzeniem, by pracodawcy mogli się do tego przygotować..

Premier Donald Tusk poinformował w piątek w Sejmie, że trwają prace nad przygotowaniem szkoleń wojskowych dla obywateli - tak, aby rezerwa żołnierzy była "adekwatna do ewentualnych zagrożeń". Według zapowiedzi szefa rządu model ma być gotowy do końca roku. Wiceprezes BCC, ekspert ds. gospodarki Witold Michałek, wskazał, że propozycja szkoleń wojskowych oznacza olbrzymie koszty dla budżetu państwa, ale też dla samych przedsiębiorców. Zastrzegł, że wdrożenie tego pomysłu wymaga przygotowania, ale też odpowiedniego czasu na wdrożenie. Zadeklarował jednak, że przedsiębiorcy są otwarci na dyskusję w tej sprawie. "Mamy nadzieję, że jak dojdzie do poważnej rozmowy na ten temat to z naszym udziałem" - powiedział wiceprezes BCC.

Kto za to zapłaci?

"Z punktu widzenia przedsiębiorców koszty są związane z nieobecnością pracownika i brakiem produkcji usług czy towarów. Powstaje też pytanie, co będzie z wynagrodzeniem za ten czas - czy będzie to płatne przez przedsiębiorców, a potem na przykład ryczałtowo rekompensowane" - powiedział ekspert.

Zaznaczył, że kwestia szkoleń może wielu przedsiębiorcom spędzać sen z powiek. "Jeśli firma opiera się na młodej, męskiej sile roboczej np. w budownictwie, to w sezonie byłoby to bardzo trudne do przyjęcia" - powiedział Michałek.

Podkreślił, że trzeba wziąć też pod uwagę koszty alternatywne, czyli to, ile będzie kosztować niewykonywanie pracy przez osoby, które udadzą się na szkolenie. "To jest olbrzymia operacja, która będzie kosztować prawdopodobnie miliardy za każdy miesiąc, dlatego trzeba to odpowiednio zaplanować" - powiedział.

Koszty także dla budżetu państwa

Zwrócił uwagę, że wdrożenie systemu szkoleń wojskowych wiąże się także wydatkami związanymi z zakwaterowaniem rekrutów, zapewnieniem odpowiedniego sprzętu, czy zatrudnieniem szkoleniowców. "To jest olbrzymia, dodatkowa liczba ludzi, którzy muszą być jakoś skoszarowani" - zauważył wiceprezes BCC. Zaznaczył, że "przedsiębiorcy muszą wiedzieć wiele miesięcy wcześniej, kiedy takie szkolenie nastąpi, w jakiej skali i jak długo będzie trwało". "To są podstawowe rzeczy, które każde przedsiębiorstwo musi zaplanować. Pracodawcy nie mogą być zaskakiwani" - podkreślił.

Ponadto - zdaniem eksperta - miesiąc takiej służby to za mało. "Nie musi to być oczywiście za jednym razem, ale żeby takie szkolenie miało sens musi trwać przynajmniej pół roku, które można by podzielić na trzy lub sześć etapów" - dodał Michałek.

Kiedy rząd poda szczegóły?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował w poniedziałek, że kompleksowy plan dotyczący szkoleń zostanie przedstawiony w ciągu najbliższych tygodni.

Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował, że program przeszkolenia wojskowego będzie dostępny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zapowiedział, że resort planuje zorganizować interaktywną mapę, by chętny mógł wybrać sobie przewodnika i rodzaj szkolenia, które będzie w stanie zrealizować. Zaznaczył też, że osoby aktywne zawodowo, które będą chciały skorzystać z przeszkolenia, otrzymają rekompensatę ze strony państwa.