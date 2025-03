Pracodawca może łączyć schorzenie szczególne wynikające z jednego ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze stopniem niepełnosprawności ustalonym drugim ważnym orzeczeniem. Dzięki temu ma prawo do podwyższonej kwoty dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika, który posiada dwa takie dokumenty.

Tak wskazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Edytę Sieradzką, ekspertkę ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dotyczyło ono pracodawcy, który ma pracownika legitymującego się dwoma ważnymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Jedno z nich zalicza go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, natomiast drugie do lekkiego, przy czym dodatkowo potwierdza u niego występowanie choroby psychicznej, która jest jednym z tzw. schorzeń szczególnych.

Prawo do wyższej dopłaty do pensji

Jest to o tyle istotne, że zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.) w przypadku osoby, u której orzeczono schorzenie szczególne, pracodawcy przysługuje zwiększona kwota dopłaty do jej pensji. Do tej pory było tak, że ten pracodawca, ubiegając się o subsydia płacowe, łączył obydwa orzeczenia w taki sposób, że wnioskował o dofinansowanie do umiarkowanego stopnia na podstawie jednego orzeczenia oraz o zwiększenie z uwagi na stwierdzoną chorobę psychiczną na podstawie drugiego ważnego dokumentu. Jednak takie postępowanie zostało zakwestionowane w trakcie kontroli, która miała miejsce u pracodawcy. Dlatego Edyta Sieradzka zwróciła się o wyjaśnienie tej kwestii do PFRON.

PFRON wyjaśnia wątpliwości

Fundusz w swojej odpowiedzi informuje, że pracodawca może łączyć schorzenie wynikające z jednego ważnego orzeczenia o niepełnosprawności ze stopniem niepełnosprawności wynikającym z drugiego ważnego dokumentu. Powołuje się przy tym na stanowisko biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON). Wyjaśniło w nim, że przepis uprawniający do podwyższonej kwoty dofinansowania nie wymaga, aby schorzenie szczególne było przyczyną powstania niepełnosprawności ani tym bardziej przyczyną wydania orzeczenia, które w danym okresie uzasadnia wliczenie pracownika do stanu zatrudnienia osób o określonym stopniu niepełnosprawności.

W związku z tym, w przedstawionej w pytaniu sytuacji, pracownik może być zaliczony do stopnia umiarkowanego (w oparciu o jedno orzeczenie) z kodem 02-P oznaczającym chorobę psychiczną (w oparciu o drugie orzeczenie). Pracodawca może zaś ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, czyli w wysokości przewidzianej dla stopnia umiarkowanego ze schorzeniem szczególnym. Jednocześnie to schorzenie szczególne może być uwzględniane od dnia otrzymania przez pracodawcę tego orzeczenia, które je zawiera. Wynika to wprost z art. 2a ust. 4 ustawy o rehabilitacji, który stanowi, że osobę niepełnosprawną można uwzględnić jako posiadającą schorzenie szczególne od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność do końca jego ważności.