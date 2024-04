W twoim sąsiedztwie trwa budowa nowego osiedla bloków deweloperskich. Codzienny hałas związany z pracami daje się we znaki i nie możesz spokojnie funkcjonować we własnym domu i w jego okolicach? Czy można z tym coś zrobić? Wyjaśniamy.

Mieszkasz w spokojnej, cichej okolicy. Do czasu. Okazało się, że potężny deweloper wykupił okoliczne działki i rozpoczął tam budowę nowego osiedla. Codziennie rano budzi cię hałas. Głośne rozmowy budowlańców, ciężarówki, betoniarki, koparki, spaliny, wszechobecny brud i pył. I tak przez kilkanaście godzin dziennie. Co zrobić? Przecież deweloper buduje tam legalnie, ma pozwolenie na budowę.

Przeszkadza mi hałas z budowy. Co mogę zrobić?

Sprawdź lokalne przepisy: Przede wszystkim, warto sprawdzić lokalne przepisy dotyczące godzin, w których dozwolone są prace budowlane. Wiele miast i gmin ustala określone godziny, w których można prowadzić głośne prace, zwykle od wczesnych godzin porannych do wieczora.Porozmawiaj z deweloperem: Możesz spróbować nawiązać dialog z deweloperem lub firmą budowlaną. Wyrażenie swoich obaw i ustalenie, czy mogą podjąć kroki, aby zmniejszyć hałas, na przykład przez stosowanie cichszych metod pracy czy ograniczenie godzin najgłośniejszych prac.Wniosek do odpowiednich organów: Jeśli hałas jest naprawdę uciążliwy i wydaje się, że przekracza lokalne normy, możesz złożyć skargę do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy. W Polsce takie sprawy reguluje również Inspekcja Sanitarna, która może zbadać poziom hałasu i jego wpływ na zdrowie.Zabezpieczenie mieszkania: W międzyczasie, warto podjąć środki mające na celu zmniejszenie wpływu hałasu na Twoje mieszkanie. Mogą to być na przykład dodatkowe zasłony dźwiękochłonne, uszczelnienie okien czy używanie urządzeń generujących biały szum.

To nic nie dało, dalej jest głośno. Dzwonić na policję?

Jeśli rozmowy z deweloperem i inne próby rozwiązania problemu hałasu nie przyniosły efektów, zgłoszenie sprawy policji może być kolejnym krokiem. Funkcjonariusze mogą interweniować w przypadkach, gdy dochodzi do naruszenia lokalnych przepisów dotyczących zakłócania porządku publicznego, w tym nadmiernego hałasu. W związku z tym, najlepiej zadzwonić na policję podczas trwania hałasujących prac. Mundurowi przyjadą na miejsce i ocenią sytuację. Mogą podjąć odpowiednie działania, takie jak pouczenie lub mandat.