Wobec utrzymującej się wysokiej liczby infekcji koronawirusowych, Niemcy muszą być przygotowani na przedłużenie częściowej blokady na grudzień.

"Nie ma perspektyw na poluzowanie" - mówił na antenie ARD premier Bawarii Markus Soeder. Częściowe zablokowanie kraju w listopadzie przyniosło skutek, liczba infekcji ustabilizowała się, ale "szpitale są pełne, śmiertelność rośnie".

Mówiąc o planowanym na najbliższą środę spotkaniu rządu krajowego z szefami krajów związkowych, Soeder powiedział: "Z pewnością zaproponujemy przedłużenie lub pogłębienie blokady". Oprócz dalszych ograniczeń w kontaktach, należy również omówić temat szkół. "Szkoła jest niestety jednym ze źródeł infekcji", twierdzi premier Bawarii.

Kraje chcą przedłużyć obowiązujące ograniczenia na grudzień i miejscami je zaostrzyć. Wynika to z projektu uchwały, do którego dotarła ARD i który stanowi podstawę rozmów między przywódcami krajów związkowych a kanclerz Merkel.

Od 1 grudnia maksymalnie pięć osób z dwóch gospodarstw domowych powinno mieć możliwość uczestniczenia w prywatnych spotkaniach. Z zasady powinny być zwolnione dzieci do 14 roku życia. Wyjątki dotyczą świąt Bożego Narodzenia. Wtedy członkowie więcej niż dwóch gospodarstw domowych powinni mieć możliwość spotkań. Tutaj również ma obowiązywać górny limit pięciu lub dziesięciu osób (powyżej 14 roku życia). Zaleca się "jeśli to możliwe, poddać się kwarantannie w domu na kilka dni" przed i po świętach.

Projekt przewiduje również zaostrzenie wymogu dotyczącego maseczek: "Każda osoba musi nosić maseczkę na twarzy w zamkniętych pomieszczeniach, które są publicznie dostępne lub dostępne dla gości lub klientów". "Ponadto należy nosić osłonę ust i nosa również w miejscach publicznych na świeżym powietrzu".

Zgodnie z projektem ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, które obowiązują od 2 listopada, powinny zostać przedłużone co najmniej do 20 grudnia. Zaostrzenia mają obowiązywać od 1 grudnia do 17 stycznia.

Merkel i 16 premierów landów spotkają się w najbliższą środę, aby uzgodnić koncepcję walki z koronawirusem do końca roku. Kraje, które są odpowiedzialne za wprowadzenie ograniczeń, tym razem nalegały na przedstawienie własnych propozycji.

Merkel już podczas konsultacji w zeszłym tygodniu nalegała na ostrzejszy kurs, biorąc pod uwagę utrzymującą się wysoką liczbę infekcji, ale nie doszło wówczas do żadnych uzgodnień.