Kraska pytany w TVP1 o procedurę zatwierdzenia szczepionki firmy Pfizer przeciwko COVID-19, przekazał, że "firma Pfizer zgłosiła się do amerykańskiej organizacji ds. leków, aby zatwierdzić tę szczepionkę po wszystkich etapach tzw. badań klinicznych". "Wiemy, że ta komisja ma się zebrać 10 grudnia, aby wydać swoją opinię, a następnym etapem będzie jej zatwierdzenie przez podobną europejską komisję ds. leków" - dodał.

Wiceminister zdrowia podkreślił, że "firma Pfizer jest przygotowana do dystrybucji tej szczepionki w ciągu kilku godzin po wydaniu pozytywnej opinii". Jego zdaniem, "weryfikacja szczepionki przez europejską komisję nastąpi bardzo szybko".

Kraska dopytywany, kogo rząd chce w pierwszej kolejności zaszczepić przeciwko COVID-19, zaznaczył, że "rząd na pewno chce w pierwszej kolejności wyszczepić grupy ryzyka - osoby starsze, które - jak zaznaczył - niestety w dużych ilościach trafiają do szpitali w przypadku zakażenia koronawirusem i w tej grupie jest dużo osób, które traci życie z tego powodu".

"Ale chcemy także wyszczepić cały personel medyczny, który jest na pierwszej linii frontu w związku z koronawirusem, ale także służby mundurowe, rozważamy także inne grupy ryzyka. Jeśli taka szczepionka się pojawi, to zaczniemy od grup najwyższego ryzyka i potem będziemy stopniowo wyszczepiali dalszą część naszej populacji" - powiedział wiceminister.

Kraska był także pytany, czy w Polsce wyznaczono już placówki, gdzie można będzie się zaszczepić przeciwko COVID-19.

"Od kilku tygodni działa zespół rządowy, który przygotowuje logistycznie, w jaki sposób te szczepionki będą dystrybuowane, w jakie miejsca możemy się zgłaszać, aby tę szczepionkę otrzymać. W ciągu najbliższych dni będzie to podane do publicznej wiadomości, bo praktycznie jest to gotowe" - podkreślił.

Wiceminister zdrowia poinformował, że jest rozpracowana logistyka do transportu i przechowywania szczepionki. "Musi być duża ilość sztucznego lodu do jej przechowywania, ponieważ musi przebywać w temperaturze -70 st. C; myślę, że wszystko przebiegnie bardzo prawnie" - zadeklarował.(PAP)