W sobotę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zainaugurował działalność ruchu "Wspólna Polska", który - jak podkreślał - ma stworzyć "dekalog wartości, pragnień, marzeń, które są wspólne dla Polek i Polaków".

Do powstanie ruchu Trzaskowskiego odniósł się w sobotę wieczorem szef PO Borys Budka. "Właśnie wystartował Ruch Wspólna Polska. Nie było łatwo, bo czasy są trudne, ale cieszę się, że ten projekt rozpoczyna swoją działalność. Ruch Rafała to krok w stronę wzmocnienia opozycji. Szukamy przestrzeni porozumienia dla różnorodnych środowisk i jednocześnie rozszerzamy formułę Platformy Obywatelskiej. Dziś współpraca jest kluczem do osiągnięcia celu, jakim jest budowa lepszej Polski i odsunięcie PiS-u od władzy. Nie ma innej drogi" - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Budka ocenił również, że ostatnie wybory pokazały, iż Polacy chcą zmiany. "Ale te wybory pokazały coś jeszcze ważniejszego – chęć działania, zaangażowanie i gotowość do aktywności społecznej i politycznej ogromnej liczby osób. Naszą rolą jest przygotowanie atrakcyjnej oferty dla tych, którzy chcą aktywnie włączyć się w działania demokratycznej opozycji. Nowy Ruch oparty o fundament Platformy Obywatelskiej będzie angażował i tworzył inicjatywy dla tych, którzy nie mają preferencji partyjnych. Ten projekt będzie wartością dodatnią do tego, co osiągnęliśmy przez 20 lat działalności Platformy" - podkreślił.

Budka przypomniał też, że Platforma Obywatelska "kończy niedługo 20 lat". "To dobry moment na swego rodzaju restart. Potrzebne są zmiany, które pozwolą nam skutecznie działać i reprezentować Wasze interesy. Wykorzystamy najbliższy czas do wzmocnienia swojej siły, bo tylko PO, jako najsilniejsza partia opozycyjna może tworzyć skuteczną koalicję, zdolną wziąć odpowiedzialności za państwo w kryzysie. Zwłaszcza, że nie jest pewne, czy obecny rząd dotrwa do końca kadencji. Platforma jest i będzie odpowiedzią na nowe wyzwania. Zmieniamy się dla Was" - zapewnił lider PO.(PAP)

