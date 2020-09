Sąd wymierzył Leuczance maksymalny wymiar kary z artykułu o nielegalnych zgromadzeniach masowych – 15 dób aresztu. Rozprawa odbyła się tego samego dnia co zatrzymanie. Leuczanka została po zatrzymaniu umieszczona w mińskim areszcie w Zaułku Akrescina. Stamtąd zdalnie uczestniczyła w rozprawie.

Aby symbolicznie wesprzeć Leuczankę pod aresztem na Akrescina zgromadzili się w środę inni sportowcy i mieszkańcy Mińska. Ok. 20 osób zgromadziło się także na rozprawie.

Leuczanka jest aktywną uczestniczką ruchu protestu wśród sportowców. Jest jedną z twarzy ruchu SOS BY – Wolnego Stowarzyszenia Sportowców, które wzywa innych do postawy obywatelskiej wobec sytuacji na Białorusi.

Sportowcy uczestniczą w akcjach protestu, potępiają przemoc struktur siłowych, otwarcie mówią o naciskach na krytyków władz w świecie sportu.

„Nie da się pojąć natury brutalności struktur siłowych. Władza stosuje stare metody – represjonować, zastraszyć, pobić. Żeby człowiek schował się do nory i był cicho. Tylko to (władze) potrafią. Ale ducha nie da się zniszczyć. To jest już zupełnie inne społeczeństwo” – mówiła m.in. Leuczanka, cytowana przez TUT.by.

Leuczanka jest utytułowaną sportsmenką, grała m.in. przez wiele lat w reprezentacji Białorusi.