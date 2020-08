Obszary zakażeń podzielone zostaną na dwie strefy. W tzw. czerwonej strefie noszenie maseczek będzie obowiązkowe wszędzie, ten nakaz obejmie dziewięć powiatów. W pozostałych 10 tzw. strefie żółtej restrykcje będą łagodniejsze.

Na czym polegają nowe ograniczenia?

1. Kongresy i targi

Obecnie:

Są dopuszczalne:

1) pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;

2) w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 2,5 mkw powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

Strefa czerwona:

1) Zakaz

2) Zakaz

Strefa żółta:

1) bez zmian

2) 1 osoba na 4 mkw

2. Wydarzenia sportowe

Obecnie:

Obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.



Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Strefa czerwona:

Bez publiczności

Strefa żółta:

25% widowni

3. Wydarzenia kulturalne

Obecnie:

Odbywają się:

1. w pomieszczeniach pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.



2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,

b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.



3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,

b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,

c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.



Nie ma limitu 150 osób.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1. 25% publiczności

2. 25% publiczności

3. limit 100 osób

4. Gastronomia

Obecnie: W lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Strefa czerwona: Bez zmian

Strefa żółta: Bez zmian

5. Działalność hotelarska

Obecnie:

Jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni orazdziałalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Strefa czerwona: Bez zmian

Strefa żółta: Bez zmian

6. Aquaparki i baseny

Obecnie:

75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

Strefa czerwona: Bez zmian

Strefa żółta: Bez zmian

7. Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Obecnie:

Obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1 osoba na 10 mkw

8. Siłownie

Obecnie:

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

1 osoba na 4 mkw

9. Kina

Obecnie:

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych- 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

25% publiczności

10. Sanatoria, rehabilitacja

Obecnie:

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

Bez zmian

11. Zgromadzenia

Obecnie:

Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

12. Kościoły

Obecnie:

Jesli wydarznie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Strefa czerwona:

1 os na 4 mkw

150 osób na zewnątrz

Strefa żółta:

Bez zmian

13. Wesela i inne uroczystości rodzinne

Obecnie:

Do 150 osób. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

Strefa czerwona:

50 osób

Strefa żółta:

100 osób

14. Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju

Obecnie:

Do 150 osób. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

Strefa czerwona:

50 osób

Strefa żółta:

100 osób

15. Transport zbiorowy

Obecnie:

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 100 % liczby miejsc siedzących albo

b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.



Obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa czerwona:

50% siedzących, jeśli pojazd wjeżdża na teren strefy, nie można wsiadać dopóki nie ma poniżej 50%

Strefa żółta:

Bez zmian

16. Maseczki

Obecnie:

Obowiązek:

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;

2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;

3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;

4) w obiektach handlowych lub usługowych;

5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.



Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Strefa czerwona:

Wszędzie maski w przestrzeni publicznej

Strefa żółta:

Bez zmian

17. Handel

Obecnie:

Obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

18. Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Obecnie:

Pd warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.

Strefa czerwona:

Zakaz

Strefa żółta:

25% publiczności

19. Kluby nocne, dyskoteki

Obecnie:

Zakaz prowadzenia działalności.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

20. Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Obecnie:

W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

21. Transport lotniczy

Obecnie:

1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;

2) dezynfekcji statku powietrznego:

a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,

b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,

c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;

3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strefa czerwona:

Bez zmian

Strefa żółta:

Bez zmian

Lista powiatów:

Powiat według kategorii Województwo czerwony ostrzeszowski wielkopolskie czerwony nowosądecki małopolskie czerwony Nowy Sącz małopolskie czerwony wieluński łódzkie czerwony pszczyński śląskie czerwony Ruda Śląska śląskie czerwony rybnicki śląskie czerwony Rybnik śląskie czerwony wodzisławski śląskie żółty wieruszowski łódzkie żółty Jastrzębie Zdrój śląskie żółty jarosławski podkarpackie żółty Żory śląskie żółty kępiński wielkopolskie żółty przemyski podkarpackie żółty cieszyński śląskie żółty pińczowski świętokrzyskie żółty oświęcimski małopolskie żółty Przemyśl podkarpackie