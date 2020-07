PAP: Zakończyły się długotrwałe, twarde negocjacje dotyczące unijnego budżetu. Polska będzie mogła skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w tym z 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie niskooprocentowanych pożyczek. Jak Pan ocenia rezultaty szczytu?

Jarosław Kaczyński: To ogromny sukces, przede wszystkim ze względu na środki jakie udało się uzyskać dla Polski. Pożyczek, które może zaciągnąć nasz kraj jest więcej niż miało być pierwotnie. Są tak skonstruowane, że nie będą dla nas wielkim obciążeniem. Próba, żeby połączyć wypłatę środków z warunkami, które pozwalałyby arbitralnie je nam odbierać, tylko dlatego, że się nie podobamy, wykorzystując puste hasło praworządności, się nie udała. Procedura ustalona na szczycie zawiera na końcu decyzję Rady Europejskiej, a te zapadają jednomyślnie.

Uzyskaliśmy najwięcej jak było można. Wiem, że zdarzają się krytycy przyjętych rozwiązań - nawet w naszym obozie. Chcę im powiedzieć, że bardzo się mylą.

Wiem, że strona węgierska jest bardzo zadowolona. Zadowolony jest premier Viktor Orban. Skierował nawet do mnie osobisty list w tej sprawie.

To wszystko wskazuje, że uzyskaliśmy najwięcej jak było można. Nawet komentarze światowej prasy, która przecież nas nie lubi, też na to wskazują. Nasi przeciwnicy próbują zabrać nam ten sukces. Jestem bardzo rad z rezultatów negocjacji. Uważam, że premier Mateusz Morawiecki odniósł kolejny, po zwycięstwie wyborczym Andrzeja Dudy, wielki sukces dla Polski.

Sukces negocjacji pokazał, że bajką jest nasza izolacja w Unii Europejskiej; bajką jest też to, że nie jesteśmy wstanie budować koalicji, prowadzić pomysłowych rozgrywek.

PAP: Jak Polska spożytkuje środki. Czy mamy plan na ich wykorzystanie? Gdzie głównie popłynie strumień pieniędzy?

J.K: Konkretne decyzje przed nami. Generalny zarys wielkich programów inwestycyjnych został przedstawiony w kampanii prezydenta Dudy, robił to też pan premier. To jest ten kierunek. On będzie mocno wzmocniony inwestycjami lokalnymi, bliskimi ludziom. Jest możliwość, żeby doprowadzić do tego, by w ciągu kilku najbliższych lat Polska bardzo wyraźnie zmieniła się na korzyść. Razem z krajowymi środkami na inwestycje trafi ponad bilion złotych.

PAP: Opozycja twierdzi, że mechanizm praworządności cały czas nie został zniesiony.

J.K.: Kwestie praworządności odnoszą się wyłącznie do kontroli wydatków, tak aby były one uzasadnione czy proporcjonalne. Stwierdził to wyraźnie zaproszony na jedno z nieformalnych spotkań, ale z udziałem najważniejszych osób, ekspert prawny. Trzeba natomiast podkreślić, że partia tych, którzy chcieliby prześladować nas z powodu rzekomego łamania przez nas praworządności jest niewielka. Nasze dobre wyniki gospodarcze i skuteczna walka z pandemią ogromnie zwiększają naszą pozycję. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że rządy PO były wygodne dla wielu, ale też są skrajnie nieudolne. My jesteśmy dużo mniej wygodni, ale za to bardzo sprawni.