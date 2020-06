"Zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwowa Komisja Wyborcza nie ma żadnego uprawnienia do tego, żeby ustalać jakikolwiek wzór wykazu podpisów. Ten wzór, który my przygotowujemy, to wyłącznie wzór formularza pomocniczego, żeby komitety same nie musiały tego przygotowywać" - podkreśliła Pietrzak. Dodała, że "ten wykaz jest identyczny jak w poprzednich wyborach".

Zaznaczyła, że celem publikacji wzoru jest zapewnienie, by wszystkie elementy opisane w kodeksie wyborczym znalazły się na wykazie. Podkreśliła, że wykaz - podobnie jak inne formularze - pełni funkcję pomocniczą. Jak mówiła, "nie jest to żaden obowiązujący wzór" i komitety przynosiły podpisy "w różnych formach". "Jedyny wymóg, jaki mamy, to taki, żeby te elementy, które określa ustawa, były na tym wykazie podpisów" - powiedziała.