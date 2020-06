Kolejny z planowanych etapów luzowania obostrzeń rozpocznie się w sobotę. Od 6 czerwca zaczną obowiązywać wytyczne m.in. dla branży fitness, organizatorów kongresów i targów oraz właścicieli parków rozrywki, basenów, sal zabaw i siłowni.

"Zakończyliśmy już - prowadzone od kilku tygodni - intensywne konsultacje z przedstawicielami blisko 40 branż, które w mniejszym bądź większym stopniu ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. W tym tygodniu na stronie resortu opublikujemy zestaw wytycznych dla kolejnych branż" - powiedziała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, cytowana w komunikacie.

Część zaleceń, dotyczących m.in. siłowni i klubów fitness, solariów, basenów i saun, salonów piercingu i tatuażu, a także sal zabaw i parków rozrywki, jest już dostępna na stronie resortu.

I tak na siłowniach konieczne będzie zachowanie 1,5-metrowej odległości między urządzeniami do ćwiczeń (wykluczenie sprzętu, który nie spełnia wymogów co do odległości lub dopuszczenie do używania co drugiego urządzenia) oraz dwumetrowej odległości między ćwiczącymi. Na siłowniach i w klubach fitness liczba klientów powinna zostać ograniczona w taki sposób, by na 1 osobę przypadało 10 m2.

Konieczne będzie umieszczenie informacji o maksymalnej licznie osób, które mogą jednocześnie przebywać na siłowni, bądź w poszczególnych salach.

Pracownicy siłowni lub klubu fitness powyżej 60. roku życia lub przewlekle chorzy nie powinny być angażowane w bezpośredni kontakt z klientem. Jednocześnie należy zalecić rozważenie klientom powyżej 60. roku życia, przewlekle chorym czy otyłym korzystanie z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych albo zaniechania korzystania z siłowni lub klubu fitness do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

Przy recepcji, przy wyjściu z toalet oraz przy każdej sali do ćwiczeń. należy umieścić dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) należy czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, a także zaplanować przerwę techniczną na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczeń. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Z kolei klientom zaleca się korzystanie z własnych pomocy, np. mat.

Praca na siłowniach i klubach fitness powinna zostać zorganizowana z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego. Pracownicy powinni ograniczyć równoczesne korzystanie z przestrzeni wspólnych i m.in. wprowadzić różne godziny przerw. O ile to możliwe, powinni też unikać dojazdu do pracy środkami komunikacji miejskiej.

Nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk. Dezynfekcje toalet należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 2 godziny w godzinach szczytu (w dni robocze od godz. 16), a także ograniczyć liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach - zakłada się 1 osoba na 2 kabiny/toalety.

Z kolei w solariach maksymalna liczba osób przebywająca jednocześnie na terenie solarium nie może przekraczać liczby kabin, wyłączając obsługę.

Po wykonaniu opuszczeniu lokalu przez klienta oraz zakończeniu 3-minutowego wietrzenia kabiny urządzenia opalającego, należy każdorazowo przeprowadzić dezynfekcja całego urządzenia opalającego oraz elementów kabiny dotykanych przez klienta.

Salon należy sprzątać co najmniej dwa razy na zmianę, myjąc wodą z detergentem lub dezynfekując pomieszczenia.

W przypadku basenów liczba osób z nich korzystających powinna być ustalana dla każdego obiektu oddzielnie, jednak nie może przekraczać 50% maksymalnego obłożenia obiektu i nie więcej niż 150 osób. Przy wejściu do obiektu należy podać informację o liczbie osób, które mogą z niego korzystać w tym samym czasie, przy czym należy pamiętać, że z jednego toru jednocześnie może korzystać maksymalnie 4 osoby.

Konieczne jest zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika - poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki) i utrzymywanie tej co najmniej dwumetrowej odległości także podczas pływania w basenie.

Zalecane jest równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej, bądź rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, zaleca się z nich korzystać pojedynczo lub w gronie osób wspólnie zamieszkujących.

Obowiązkowe jest dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) - regularnie (kilka razy w ciągu dnia), a także kluczyków do szafek po każdym użytkowniku.

Na basenach nie wolno prowadzić dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu, gdyż istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości.

Na saunach obowiązuje ograniczenie liczby osób korzystających do 2 osób jednocześnie, obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury). Rekomendowane jest zamknięcie saun, które nie zapewniają temperatury większej niż 60 stopni C.

W salach zabaw przed wejściem dzieci obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane, dostosowane do wymogów bezpieczeństwa konkretnej sali zabaw, a opiekunowie zobowiązani są do zakładania ochraniaczy na obuwie.

Z sali zabaw należy bezwzględnie usunąć (lub uniemożliwić korzystanie) przedmioty i sprzęty, których nie można dokładnie wyczyścić i zdezynfekować, tj. pluszowe zabawki, gąbki, rzeczy wykonane z miękkich i chłonnych materiałów, małe zabawki z drobnymi elementami itp. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.

Pracownicy sali zabaw i opiekunowie dzieci mają obowiązek zakrywanie nosa i ust.

Należy zapewnić rozwiązania uniemożliwiające kontakt osób wchodzących i wychodzących do sali zabaw np. (poprzez osobne wejścia/wyjścia, regulację ruchu). Salę zabaw (w tym wszystkie przedmioty i sprzęty) należy gruntownie czyścić (wodą z detergentem) albo dezynfekować minimum 2 razy dziennie, w tym jeden raz przed otwarciem, a drugi raz podczas obowiązkowej przerwy technicznej.

Natomiast na terenie parku rozrywki powinny zostać umieszczone stacje dezynfekujących z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, przede wszystkim przy wejściach głównych, bramach wejściowych - minimum jeden na każde 50 m2 powierzchni obejmującej teren wejścia. Dotyczy również obrębu kas biletowych, a także wszystkich innych miejsc - jeden na obiekt lub 50 m.

Zalecany jest także zakup biletów bezobsługowo, tj. poprzez platformy online lub w biletomatach oraz płatności bezgotówkowe we wszystkich punktach usługowych, kasach biletowych i sklepach na terenie parku rozrywki.

Pracownicy natomiast powinni nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę ochronną oraz rękawice ochronne.