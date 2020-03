USA: Z powodu koronawirusa zamknięte Disneyland i Broadway

W obawie przed koronawirusem od soboty do końca marca nieczynny będzie kalifornijski Disneyland - ogłosiły w czwartek władze tego parku rozrywki. Do 12 kwietnia nie będą wystawiane przedstawienia na nowojorskim Broadwayu, a od czwartku nie będzie można wejść do gmachu Sądu Najwyższego.