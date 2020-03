LOT: samolot do Miami z przyczyn technicznych zawrócono do Warszawy

Z przyczyn technicznych, związanych z komputerem pokładowym, samolot Boeing 787 Dreamliner - rejs LO 29 - lecący z Okęcia do Miami zawrócono do Warszawy - poinformował PAP w sobotę rzecznik LOT Michał Czernicki. Dodał, że w sobotę o godz. 18 pasażerowie wylecą do Miami innym samolotem.